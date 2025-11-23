Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÜNİDES (Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı) 5. Dönem sonuçları açıklandı. Türkiye genelindeki proje yarışına Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrenci kulüpleri damgasını vurdu!

KAYSERİ (İGFA) - Türkiye genelinde 3 bin 764 başvurunun yapıldığı süreçte Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan incelemeler sonucunda 295'i ulusal, 749'u yerel olmak üzere toplam bin 44 proje destek almaya hak kazandı.

Açıklanan sonuçlara göre, ERÜ öğrenci kulüpleri 9'u ulusal ve 15'i yerel olmak üzere toplamda 24 proje ile destek almaya hak kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Elde edilen bu gurur verici tabloyu değerlendiren ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üreten ve geliştiren gençlerin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Projeleri kabul edilen öğrencileri gönülden tebrik eden Prof. Dr. Altun, ERÜ'nün proje kültürünün artarak devam edeceğinin mesajını verdi.