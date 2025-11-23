İzmir Bornova Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Yeşilçam Mahallesi'ndeki Şehit Musa Can Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu'na iki adet zeka geliştirici masa oyuncağı hediye etti.

İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilçedeki okulların ihtiyaçlarına yönelik yürüttüğü destek çalışmalarını sürdürüyor.

Boya-badana, tadilat ve malzeme desteği gibi hizmetlerin yanı sıra eğitim kalitesini artırmaya dönük yeni bir adım da Yeşilçam Mahallesi'ndeki Şehit Musa Can Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu'na yönelik atıldı.

Belediye ekipleri, okullara iki adet zeka geliştirici hareketli masa oyuncağı hediye etti. Teslim törenine Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de katıldı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği oyuncakların ilk tanıtımını ise bizzat Başkan Eşki yaptı.

Başkan Eşki: 'Eğitime yapılan yatırım Bornova'nın geleceğine yapılan yatırımdır'

Oyuncakların çocuklara hem eğlendirici hem de geliştirici bir deneyim sunduğunu söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eğitim kurumlarına yapılan desteğin artarak süreceğini vurgulayarak, 'Bornova Belediyesi olarak çocuklarımızın daha nitelikli, daha mutlu ve güvenli bir eğitim ortamına kavuşması için çalışıyoruz. Okullarımızın ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle güçlü bir işbirliği yürütüyoruz. Çünkü eğitime yapılan her yatırımın Bornova'nın geleceğine yapılan yatırım olduğuna inanıyoruz.' diye konuştu.

Başkan Eşki, öğrencilerin oyuncaklarla ilk denemelerindeki heyecanını paylaşırken, çocuklardan aldığı enerjinin kendileri için en büyük motivasyon olduğunu da ifade etti.

'Bu tip destekler motivasyonumuzu artırıyor'

Teslim sırasında öğrenci, öğretmen ve okul yöneticileri, desteklerinden dolayı Bornova Belediyesi'ne ve Başkan Ömer Eşki'ye teşekkür etti. Okul idaresi, bu tür desteklerin çocukların öğrenme motivasyonunu artırdığını ve eğitim ortamını zenginleştirdiğini belirtti.