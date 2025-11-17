ERSİYAD Başkanı Bülent Öz, 2026 asgari ücret sürecinde sadece rakam artışının yeterli olmayacağını, işveren desteklerinin de eşlik etmesi gerektiğini vurguladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da 2026 yılı asgari ücret belirleme süreci yaklaşırken, Erzurumlu Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ERSİYAD) Başkanı Bülent Öz, ekonominin tüm paydaşlarını ilgilendiren sürece dair önemli açıklamalarda bulundu.

Öz, asgari ücretin sadece çalışanlar için değil, işverenler ve ülke ekonomisi için de kritik bir konu olduğunu belirtti.

Bugün asgari ücretin 22 bin 104 TL seviyesinde olduğunu hatırlatan Öz, son yıllarda artan enflasyon, yüksek kredi maliyetleri ve üretim girdilerindeki keskin artışların özellikle KOBİ'lerin istihdamı sürdürme gücünü zayıflattığını vurguladı. TÜİK ve TCMB verilerine göre; son 12 ayda üretici fiyatları tüketici fiyatlarının üzerinde seyretmiş, enerji ve hammadde maliyetleri yüzde 35-48 artmış, ticari kredi faizleri ise yüzde 36-52 bandına yükselmiş durumda olduğunu anımsatan ERSİYAD'ın 2026 yılı asgari ücret önerilerini ise şöyle sıraladı:

'SGK işveren primlerinde 12 ay süreyle yüzde 3-5 oranında destek, KOBİ'ler için düşük faizli ve teminat destekli kredi paketleri, mevcut istihdamı koruyan işletmelere vergi indirimi, yeni istihdam yaratan işletmelerde sigorta primlerinin ilk 6 ay devlet tarafından karşılanması'

Asgari ücretin yalnızca çalışanları güçlendiren bir adım olmadığını, üretim ve istihdamın sürdürülebilirliği için işveren destekleriyle birlikte açıklanması gerektiğini belirten Öz, 'Güçlü işletme, güçlü üretim; güçlü üretim ise sürdürülebilir istihdam demektir' diyerek, KOBİ'lerin Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturduğunu kaydetti. Ücret artışlarının işveren destekleriyle dengelenmesinin hem üretim kapasitesini koruyacağını hem de kayıt dışı istihdamı azaltacağını vurgulayan Başkan Öz, 'Asgari ücret, yalnızca maaş artışı değil, üretim zincirinin dengesidir' mesajını verdi.