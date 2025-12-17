Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yeni sezon için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek, 'Türkiye'nin ve dünyanın gözdesi Erciyes'te pistlerimiz kayak severleri bekliyor. Erciyes'te her şey tamam, sezon yarın başlıyor' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yarın itibarıyla, ilk etapta Tekir Kapı 13 No'lu pistte kış sezonunun başlayacağını duyurdu. Dünya standartlarındaki altyapısı, geniş pist ağı ve modern tesisleriyle Erciyes'in yeni sezona hazır olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin turizmdeki iddiasını her geçen gün daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 19 mekanik tesis ve 41 farklı pist ile Erciyes'in, Türkiye'nin en büyük ve en donanımlı kayak merkezlerinden biri olduğunu belirten Büyükkılıç, geçtiğimiz sezon yaklaşık 3 milyon ziyaretçiyi ağırlayan merkezin yalnızca kış turizmiyle sınırlı kalmadığını söyledi. Büyükkılıç, Erciyes'in, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, uluslararası spor organizasyonları ve yıl boyu süren etkinlikleriyle Kayseri'nin sporuna, turizmine, ekonomisine ve tanıtımına büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Erciyes'in uluslararası alandaki başarısına da dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, 'Erciyes, 'Dünyanın En İyi 25 Kayak Merkezi' listesinde Türkiye'den yer alan tek merkez oldu. Bu gurur tablosu, doğru planlama ve güçlü vizyonun bir sonucudur' dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nin, Türkiye'nin en gelişmiş yapay karlama altyapısına sahip olduğunu da hatırlattı. Erciyes A.Ş. bünyesindeki 154 adet suni karlama makinesi ve saatte 9 bin metreküp kar üretme kapasitesi sayesinde, doğal kar yağışı olmasa dahi pistlerin kayak severlerle buluşturulduğunu belirten Büyükkılıç, sezonun ilkbaharın sonlarına kadar uzadığını kaydetti.