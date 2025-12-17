İzmit Belediyesinin girişimci kadınların el emeği ürünlerini satışa sunmasına olanak sağladığı Yılbaşı İyilik Pazarı her yıl olduğu gibi bu yılda Belsa Meydanında vatandaşları bekliyor

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınları üretime kazandırma ve kadınlar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek adına her yıl düzenlediği Yılbaşı İyilik Pazarı bu yılda açıldı. Belsa Plaza A ve B Blok önünde açılan pazar 16-31 Aralık tarihlerinde saat 12.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

İzmit Belediyesi Yılbaşı İyilik Pazarı'nda girişimci kadınların ortaya koydukları el emeği ürünleri alıcılara ulaştırabilecek farklı satış kanalları imkanı sunuyor. Pazarda stant açma fırsatı bulan kadınlar el emeği ürünlerini satışa sunuyor. Yılbaşı süsleri, oyuncak bebekler, özel tasarım kupalar, mumlar ve takıların sunulduğu stantlarda özellikle yılbaşı temalı ürünler yoğun ilgi görüyor.

İzmit Belediyesi kadınlara destek olmak isteyen ve sevdiklerine yılbaşı hediyesi almayı planlayan herkesi Yılbaşı İyilik Pazarı'na davet ediyor. Belediye yetkilileri yılbaşı heyecanını yaşamak isteyen vatandaşları 31 Aralık'a kadar stantları ziyaret etmeye davet ettiler.