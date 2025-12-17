İzmir'de Bornova'da kırsal mahallelerde sahipsiz hayvanların çiplenmesi, kayıt altına alınması ve sahiplendirilmesi amacıyla düzenlenen üç etkinlikte toplam 55 sokak canı yeni yuvalarına kavuştu.

İZMİR (İGFA) - İzmir İl Hayvanları Koruma Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda, Bornova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından muhtarlar aracılığıyla kırsal alandaki sahipsiz hayvanların çiplenmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu karar kapsamında Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, muhtarlar, Bornova Kent Konseyi Hayvan Hakları Grubu ve Bornovalı hayvanseverlerin katılımıyla ilçe sınırlarında yer alan 12 kırsal mahallede toplantılar düzenlendi.

Toplantılarda vatandaşlardan gelen talepler muhtarlar ve Bornova Kent Konseyi Hayvan Hakları Grubu tarafından toplandı. Bu talepler doğrultusunda sahiplendirme ve kısırlaştırma çalışmaları planlandı. İlk uygulama Kayadibi Mahallesi'nde gerçekleştirildi ve bu çalışmada 9 köpek sahiplendirildi.

ÜÇ ETKİNLİKTE 55 HAYVAN SAHİPLENDİRİLDİ

Daha sonra ise Çiçekliköy, Yakaköy ve Beşyol mahallelerinde iki ayrı çalışma daha yapıldı. Bu etkinliklerde sahipsiz köpekler kısırlaştırma işlemlerinin ardından sahiplendirildi. Yapılan üç etkinlik sonucunda toplam 55 sokak canı yeni yuvalarına kavuştu. Kırsalda gerçekleştirilen bu çalışmalarla önemli bir sahiplendirme başarısı elde edilirken, Bornova'da kırsal sahiplendirme faaliyetlerinin yılbaşından sonra da devam edeceği bildirildi.

Hayvanların kimliklendirildiği sahiplendirme etkinliklerine Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cem Arıkan, Bornova Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu'ndan Erol Akcan ve projeye büyük katkı sunan muhtarlar da katıldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki çalışmalara ilişkin, 'Hayvan hakları konusunda en doğru yol, sahiplendirme ve kayıt altına alma süreçlerini birlikte yürütmektir. Kırsalda muhtarlarımız, kent konseyimiz ve hayvanseverlerle kurduğumuz bu güçlü iş birliği sayesinde hem sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştiriyor hem de kalıcı çözümler üretiyoruz. Bornova'da bu çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz' değerlendirmesinde bulundu.