Ankara Keçiören Belediyesi bünyesinde eğitim faaliyetlerini sürdüren Çocuk Eğitim Merkezlerinde (ÇEM), 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası kapsamında yerli ve milli üretime dikkat çeken eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Yunus Emre Kültür Merkezi ile Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi'nde faaliyet gösteren Çocuk Eğitim Merkezlerinde gerçekleştirilen etkinliklerde, çocuklara yerli malı kullanımının önemi anlatıldı.

YERLİ ÜRETİMİN ÖNEMİ VURGULANDI

Yunus Emre Kültür Merkezi Çocuk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda, veliler tarafından hazırlanan yerli ve geleneksel yiyecekler öğretmenlerin rehberliğinde çocuklarla buluşturuldu. Etkinlik boyunca yerli gıda tüketimi ve yerli üretimin önemi vurgulanırken, çocukların milli bilinç kazanmaları ve kültürel değerlerle tanışmaları için çeşitli bilgiler aktarıldı.

Mehmet Ali Şahin Kültür Merkezi Çocuk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde de benzer şekilde yerli ve milli ürünlerin önemi anlatıldı. Çocuklar, eğitici ve eğlenceli aktivitelerle Yerli Malı Haftası'nı kutlarken, paylaşma ve bilinçli tüketim konularında farkındalık kazandı.

Her iki merkezde düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinlikleri, çocukların hem öğrenerek hem de keyifli vakit geçirerek bilinçlenmesine katkı sağlayan renkli görüntülere sahne oldu.