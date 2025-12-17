Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, eğitimde iş birliğini güçlendirmek amacıyla Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Nihat Aydın ile bir araya geldi.

AĞRI (İGFA) - Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kentte yürütülen eğitim çalışmalarını paylaşmak ve kurumlar arası iş birliğini artırmak amacıyla başlattığı ziyaretler kapsamında Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Nihat Aydın'ı ziyaret etti.

Cemiyet binasında gerçekleşen görüşmede; Ağrı'da eğitimin mevcut durumu, devam eden projeler ve eğitim-öğretim süreçlerine yönelik ortak çalışma imkanları ele alındı. Ziyarette, basın ile eğitim camiası arasındaki güçlü iletişimin önemine dikkat çekildi.

Eğitimin çok paydaşlı bir süreç olduğunu vurgulayan Kökrek, basın ve sivil toplum kuruluşlarının katkısının büyük önem taşıdığını belirterek, yapılan çalışmaların kamuoyuna doğru ve tarafsız şekilde aktarılmasının eğitimde farkındalık oluşturduğunu ifade etti. Kökrek, öğrencilerin yalnızca akademik değil; sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerini de önceleyen bir eğitim anlayışı benimsediklerini söyledi.

Şeffaflık ve ortak akıl vurgusu yapan Kökrek, ziyaretlerin amacının kurumlar arası iletişimi güçlendirmek ve ortak projeler geliştirmek olduğunu dile getirdi.

Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Nihat Aydın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, basın olarak eğitim alanındaki çalışmaları yakından takip ettiklerini ve eğitime destek vermeye devam edeceklerini belirtti.