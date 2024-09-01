Bosfor Turizm’in ana sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle devam eden 21. Gümüşlük Müzik Festivali, Suda konserlerinde festivalin hiç de yabancısı olmayan sürpriz bir konuğu ağırlayacak.İSTANBUL (İGFA) - Yaşamını Gümüşlük’te sürdüren ve adına bir de müzik okulu açan ünlü gitarist Erkan Oğur, Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında cazseverler için bir konser verecek. 3 Eylül Salı akşamı Gümüşlük sahilinde gerçekleşecek konserde, perküsyon ustası Deniz Güngör, Erkan Oğur’a eşlik edecek.

Türk müziğine icracı, yorumcu ve besteci olarak kattığı değerlerin yanı sıra perdesiz gitar ve perdesiz bağlamanın da yaratıcısı olarak tanınan Erkan Oğur, yaşamı boyunca yerli ve yabancı birçok müzisyene ilham kaynağı oldu. Bülent Ortaçgil ve Fikret Kızılok ile önemli projelerde yer aldı. “Bir Ömürlük Misafir” albümü, Avrupa listelerinde üst sıralara kadar yükseldi. Doğaçlama caz tarzında Türk Halk Müziği icra eden Telvin üçlüsünün kuruluşunda yer aldı ve 2006 yılında grupla aynı adlı albümü piyasaya çıkardı. Sanatçı, 20’den fazla solo veya ortak albümün sahibi olmakla birlikte, çeşitli müzisyenlerin albümlerine de eşlik etti.

Aralarında Teoman, Kıraç, Feridun Düzağaç, Nil Karaibrahimgil, Funda Arar, Ajda Pekkan’ın bulunduğu sayısız şarkıcı ve müzisyene sahne ve stüdyo kayıtlarında eşlik eden Deniz Güngör, 2004 yılında tanıştığı melodik perküsyonları (log drum) ile Almanya’da yayınlanan enstrümantal bir albüm yaptı. 2009 yılında şu an çaldığı Aqua drumları üretmeye başladı. Melodik perküsyon ailesinin kanun gibi akordu değiştirilebilen ilk enstrümanı Aquadrum-pro 11’i geliştirdi. Güngör’ün, yaptığı enstrümanlar profesyonel müziğin yanı sıra Orff (çocuk) eğitimi, sanat terapileri, çocuk parkları, engelli terapileri, takım ve liderlik çalışmalarında kullanılmakta olup sanatçı, yurt dışında Üniversitelerde workshop ve seminerler de vermektedir.



3 Eylül Salı akşamı Gümüşlük sahilinde gerçekleşecek Erkan Oğur & Deniz Güngör konserinde sanatçılar, kendi bestelerinin yanı sıra doğaçlamalarla da sevenlerinin karşısında olacak.