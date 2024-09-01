Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bu yıl 11’ncisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Barış Festivali'nde sahne alan Bursa Zafer Halkoyunları Derneği’nin başarılı oyuncuları, harika bir gösteri gerçekleştirerek, izleyenlerden tam not aldı.BURSA (İGFA) - Birçok yerli ve yabancı halkoyunları ekibinin katılımıyla KKTC'de düzenlenen 11. Uluslararası Halk Dansları Barış Festivali'nde sahne alan Bursa Zafer Halkoyunları Derneği’nin genç oyuncuları, eşsiz oyunlarıyla izleyenleri adeta büyüledi.

Bursa Zafer Halkoyunları Derneği ekibi, Litvanya ve Makedonya’dan gelen yabancı ekiplerin yanı sıra Türkiye’den gelen ekiplerin de bulunduğu ve 5 gün süren festivalde Rumeli coğrafyasına yönelik oyunlar sergiledi.

Festival kapsamında dansçıların sergilediği halkoyunları gösterilerinin büyük ilgi gördüğünün altını çizen Bursa Zafer Halkoyunları Derneği Başkanı Rıdvan Gültaş, festivalin hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür etti. Gültaş, “Bursa Zafer Halkoyunları Derneği olarak, şehrimizi ve kültürümüz en doğru şekilde katıldığımız organizasyonlarda tanıtmaya devam ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuyeti’ndeki festivalde de dansçılarımızın performansları, belki de etkinliğin en ilgiyle takip edilen performansı oldu. Gösterilerimize başarıyla gerçekleştiren dansçılarımıza, festivali organize eden ekibe, yoğun katılım sağlayanlara izleyicilere sorunsuz geçen bu güzel etkinlik için teşekkür ediyorum” dedi.

KKTC’de bulunduklarını süre boyunca çeşitli ziyaretler de yaptıklarını belirten Rıdvan Gültaş, Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’na, Erenköy Belediye Başkanı Dr. Hamit Bakırcı’ya, KKTC Kültür Dairesi Müdürlüğü’ne, Kıbrıs Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Özlem Kadirağa’ya da ev sahiplikleri için teşekkür etti.

Bursa Zafer Halkoyunları Derneği ekibi, KKTC’de bulundukları süre kapsamında Salamis Harabeleri, Girne Kalesi, Hilerion Kalesi, Lefkoşe Surları’na da kültürel geziler gerçekleştirdi.