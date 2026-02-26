Beştepe'de KYK'lı öğrenciler, sporcular ve gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençliğe duyduğu güveni vurgulayarak, eğitimden spora yapılan yatırımları anlattı. 'Kalp kalbe verdik, tek yürek, tek bilek olduk' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'yi siz gençlerimizle birlikte bugünlere getirdik' dedi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen iftar programında KYK öğrencileri, sporcular ve gençlerle bir araya geldi. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen buluşmada Erdoğan, gençlerin Türkiye'nin geleceğindeki rolüne dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Siz bu milletin istikbalisiniz' sözleriyle gençliğe duyduğu güveni dile getirirken, TEKNOFEST gençliğinin azim ve kararlılıkla yoluna devam ettiğini söyledi. Gençlerin enerjisini ve potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesi için her alanda destek verdiklerini ifade eden Erdoğan, gençlik merkezlerinin sayısının 9'dan 570'e çıkarıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan:



'Ülkemizin spor altyapısına çok ciddi yatırımlar yaptık. 81 ilimizin tamamına modern stadyumlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri inşa ettik.



Toplam spor tesisi sayımız, bin 575'ten, bugün 4 bin 562'ye: pic.twitter.com/lPzbLps8a5 İstanbul'da hassas burun 'Leydi' operasyonda İçeriği Görüntüle February 26, 2026

Spor altyapısına yapılan yatırımlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilin tamamında modern spor tesislerinin inşa edildiğini, toplam spor tesisi sayısının 1.575'ten 4.562'ye yükseldiğini kaydetti. Türkiye'nin olimpiyatlarda tarihinin en yüksek madalya sayısına ulaştığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, kadın sporcuların millî takımlardaki oranının yüzde 45'in üzerine çıktığını ifade etti.

Eğitimden spora, bilimden kültüre kadar atılan adımların gençlerin potansiyelini ortaya çıkarma kararlılığının bir göstergesi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin inancı, üretkenliği ve cesaretiyle Türkiye'yi daha ileriye taşıyacağını söyledi. İftar programı, Ramazan'ın birlik, dayanışma ve kardeşlik ruhunu yansıtan mesajlarla sona erdi.