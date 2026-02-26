Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre Türkiye'nin hava seyrüsefer hizmetlerinde tarihi bir rekora imza attı. Türkiye, 2026 yılı Ocak ayında 1 milyon 671 bin 405 hizmet birimi ile EUROCONTROL sistemi içerisinde bugüne kadar kaydedilen en yüksek hizmet birim sayısına ulaştı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin Avrupa hava sahasında liderliğini güçlendirdiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Ülkemiz, EUROCONTROL üyesi 42 ülke arasında liderliğini sağlamlaştırdı. Son üç aydır Avrupa'nın en fazla hizmet üreten ülkesi olarak başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerini geride bıraktık.' dedi.

Bakan Uraloğlu ayrıca, EUROCONTROL İstatistik ve Tahmin Birimi tarafından yayımlanan güncel raporda Türkiye'nin hava trafiği büyüme ivmesi ve altyapı kapasitesiyle liderliğini uzun yıllar sürdüreceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

'HİZMETİN KALİTESİ ULUSLARARASI ÖLÇEKTE BİR KEZ DAHA TESCİLLENDİ'

Hizmet birim sayısının hava aracının ağırlığı ve kat ettiği mesafeye göre hesaplanan ve hava sahası kapasitesinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade eden Uraloğlu, Ocak 2026 itibarıyla 1,6 milyonu aşan hizmet birimi seviyesinin Türkiye'nin küresel havacılık ağındaki kilit rolünü açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Yaklaşık 1 milyon kilometrekare büyüklüğündeki Türk hava sahasında gerçekleştirilen yatırımlara da değinen Bakan Uraloğlu, 'Uçuş emniyetini esas alan anlayışla hayata geçirdiğimiz ileri teknoloji ve vizyoner altyapı yatırımları sayesinde sistem kapasitesini en üst seviyeye çıkardık. Bu kapsamda uygulanan yenilikçi hava trafik yönetimi stratejisi, Türkiye'yi havacılıkta yalnızca bölgesel bir transit merkezi konumunun ötesine taşıyarak Avrupa'nın tartışmasız liderlerinden biri haline getirdi. Elde ettiğimiz bu başarı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğümüz ile Türk hava sahasında sunduğumuz hizmetin kalitesi uluslararası ölçekte bir kez daha tescillendi' diye konuştu.