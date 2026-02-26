Bunlar da ilginizi çekebilir

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlayan KKTC Başbakanı Üstel, 'Öncelikle hayırlı yaşlar. İyi ki doğdunuz.' ifadelerini kullandı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.

