AFAD, merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan'ta saat 20.17'de meydana gelen depremin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.
ANKARA (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 20.17'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,7 olarak duyurdu.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.
Yetkililer, depremden etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.
Kaynak: RSS