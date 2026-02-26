AFAD, merkez üssü Kahramanmaraş Elbistan'ta saat 20.17'de meydana gelen depremin ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 20.17'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,7 olarak duyurdu.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/2027076273298608590

AFAD tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.

Yetkililer, depremden etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.