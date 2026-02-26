Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Ramazan'ın birlik ve dayanışma ruhunu yansıtan iftar programında şehit aileleri ve gazileri ağırladı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabac / BURSA (İGFA) - Bursa'da düzenlenen programda şehit aileleri, gaziler, dernek temsilcileri ve siyasiler bir araya geldi.

Bursa Emniyet Teşkilatı Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevin Fırtına, şehit ve gaziler için duyduğu saygıyı dile getirerek, programı düzenleyen Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Bursa Şubesi Başkanı Haşim Sivri, Ramazan ayının birlik ve paylaşma değerlerini hatırlattığını vurgularken, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şube Başkanı Adem Erdem, Osmangazi'nin tarihi ve manevi değerleriyle, gazilik ve şehitlik mirasını yaşattığını söyledi. Bu sofranın herkese nasip olmayacağını belirten Erdem, 'İyi ki varsınız Başkanım, iyi ki varsınız hanımefendi' dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, iftarda yaptığı konuşmada, özgür ve bağımsız yaşamın şehitler ve gaziler sayesinde mümkün olduğunu belirterek, onların emanetine sahip çıkan katılımcılara teşekkür etti. 'Bu toprakları bize vatan yapan, kanlarıyla yurt edinen; bir an bile kendilerini düşünmeden hayatlarını feda eden kahramanlarımız sayesinde bugün burada huzur içinde yaşıyoruz' diyen Başkan Aydın, 'Sizler de onların emanetine sahip çıkan, onların çocuklarının ve ailelerinin özgür bir şekilde yaşamasına katkı sağlayan kıymetli insanlarsınız. Hepsinin mekânı cennet olsun' dedi.

Başkan Aydın, aynı zamanda bölgedeki ve dünya genelindeki çatışmaların, vatanın değerini ve barışın önemini bir kez daha hatırlattığını ifade etti. 'Bugün İran'da ve Gazze'de çocuk, kadın demeden insanların hayatını kaybettiği acı tablolar bizlere barışın ve vatanın değerini bir kez daha hatırlatıyor' diyen Başkan Aydın, 'Eğer bugün böyle bir durumda değilsek, bu sizlerin fedakârlıkları, Büyük Önder'in liderliği ve gözünü kırpmadan hayatını feda eden kahramanlarımız sayesindedir. Bu vesileyle hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Buraya gelerek iftar programımıza şeref verdiniz, bizleri onurlandırdınız. Hepinizden Allah razı olsun. Hayırlı iftarlar diliyorum, Allah kabul etsin' diye konuştu.