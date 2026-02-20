Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin her noktasında olduğu gibi Pamukova'da da altyapı ihtiyaçlarına anında cevap veriyor.

SAKARYA (İGFA) - Pamukova Elperek Mahallesi'nde yoğun yağışlarda yaşanan taşkınları önlemek ve ilçe merkezindeki hatların yükünü hafifletmek için bin 300 metrelikyeni yağmur suyu hattı projesine başladı.

Elperek Mahallesi'nin coğrafi yapısı gereği eğimli olması, aşırı yağışlarda suyun hızla aşağı akarak ilçe merkezindeki mevcut hatların kapasitesini zorlamasına ve karayolunda sürüş güvenliğinin kaybolmasına neden oluyordu. SASKİ sorunu ortadan kaldırmak için öz kaynaklarıyla bölgede hummalı bir çalışma başlattı. Projenin ilk etabında Kavakdibi Sokak ve Çınardibi Sokak ele alındı. Bölgede 700 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı inşa ediliyor. Hattın işlevselliğini artırmak ve bakımını kolaylaştırmak amacıyla hat boyunca 18 adet muayene bacası inşa ediliyor.

TÜRK OCAĞI CADDESİ İLE SİSTEM TAMAMLANIYOR

Projenin devamında, üst sokaklardan (Kavakdibi ve Çınardibi) gelen yağmur sularının güvenli tahliyesi için Türk Ocağı Caddesi devreye girecek. Cadde üzerindeinşa edilecek600 metrelik yeni hat ve 12 adet muayene bacası ile entegre bir sistem kurulacak. Toplamda bin 300 metreyi bulan bu yeni ve güçlü ağ, mevcut ızgara sistemlerine bağlanarak yağmur sularını sorunsuz bir şekilde su kaynaklarına ulaştıracak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, çalışmalar tamamlandığında Pamukova'nınyoğun yağışlarda dahi taşkın riskinin olmayacağı belirtilerek, 'Elperek Mahallesi'nde eğimden kaynaklı su akışını kontrol altına almak için projemizi başlattık. Öz kaynaklarımızla yürüttüğümüz projemizlehem ilçe merkezindeki altyapı yükünü hafifletecek hem de karayolu güvenliğini sağlayacağız' ifadeleri kullanıldı.