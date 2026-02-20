Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takiplerle aranan 2 firariyi ve araç aramasında sentetik uyuşturucu haplarla yakalanan 1 şüpheliyi adliyeye teslim etti. Toplam 16 yıl 8 aylık kesinleşmiş hapis cezası bulunan suçlular yakalandı.

TUNCELİ (İGFA) - Tunceli Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslara yönelik başarılı operasyonlarını duyurdu.

JASAT, İstihbarat, KOM ve Merkez İlçe Jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler arasında kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ile uyuşturucu madde ticareti suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, Tunceli-Pülümür Karayolu'nda yapılan araç aramasında 10 adet sentetik uyuşturucu hap ile yakalanan 1 şahıs yer aldı.

Yakalanan şüpheliler adli makamlara teslim edildi.

