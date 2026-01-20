Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ile Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada kültür mirasına sahip çıkma kararlılığını vurguladı ve son 23 yılda 13 bin 448 eserin yurda iade edildiğini açıkladı. Törende, geleneksel sanatları yaşatan ustalar onurlandırıldı.

ANKARA (İGFA) - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ile Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanat ve kültürün önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, 'Sanatçının ortaya koyduğu her eser, ustaların vücuda getirdiği her ürün, binlerce yıllık tarihin, kültürün, geleneğin ve coğrafyanın bir özetidir. Bu nedenle camilerimizin, mescitlerimizin ve mimari yapıların sanat eserleriyle süslenmesi asla tesadüf değildir. Bizler geleneksel sanatlardan mimariye, musikiden şiir ve edebiyata çok köklü bir birikimin varisleriyiz' ifadelerini kullandı.

Son 23 yılda yurt dışına kaçırılan 13 bin 448 eserin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 'Kültür varlığımızı korumak ve güçlendirmek için sanatçılarımız, gençlerimiz, ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya, koşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.

Törende ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülleri ve 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülleri sahiplerine takdim edildi, geleneksel sanatları yaşatan ustalar onurlandırıldı.