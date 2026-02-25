CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında 'Diplomasız Erdoğan' sloganına eşlik ettiği gerekçesiyle hakkında dava açıldığını açıkladı. Özel, Cumhurbaşkanı'nın diplomasının mahkemeye sunulmasını talep ettiklerini söyledi.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında, 'Diplomasız Erdoğan' sloganına eşlik ettiği için kendisine dava açıldığını belirten Özel, dava sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avukatlarının, Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasının dava dosyasına sunulmasını talep ettiğini ifade eden Özel, karşı tarafın bu talebe olumsuz yanıt verdiğini öne sürdü.

'Diplomasız Erdoğan' lafından bana dava açıyor.



Hakim 'O halde diplomayı sunun' deyince sunamayıp hakimin reddini istiyorlar.



Fıkra bu kadar.



Sayın Erdoğan,

Sayın Erdoğan,

Varsa diploman o mahkemeye sunacaksın! — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 24, 2026

Özel, 'Tayyip Erdoğan'a söylüyorum, ben sana 'diplomasız Erdoğan' demişim, sen bana mahkeme açmışsın. Avukatım 'dosyaya sunsunlar' demiş, avukatın 'sunamayız' demiş. Hakim demişse 'varsa diploman sunacaksın'. Sayın Erdoğan, varsa diploman sunacaksın' ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamaları, grup toplantısına katılan milletvekilleri tarafından alkışlarla karşılandı.

Konuya ilişkin yargı sürecinin devam ettiği öğrenildi.