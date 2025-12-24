Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kırsal kalkınmayı güçlendiren ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi odağına alan projelerine hız kesmeden devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - ABB, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 'Türkiye İklim Değişikliği Hibe Programı' kapsamında 720 bin euro hibe almaya hak kazandı.

AFET ALANLARI TARIM ARAZİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Haymana ilçesinde hayata geçirilecek 'Ankara'da Kırsal Uyum için İklim Dirençli Tarım ve Sel Taşkın Risklerinin Azaltılması' proje ile iklim değişikliği ile mücadele kapsamında afet alanlarının ıslahı, bu alanların tarım arazisine çevrilmesi ve üretim amaçlı istihdama açılması hedefleniyor.

Projenin başlatılmasına ilişkin protokol Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda düzenlenen törenle, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile proje sahibi Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında imzalandı.

Projenin Ankara'ya hayırlı olmasını dileyen Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel 'Avrupa Birliği'nin finanse ettiği hibe programı kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 'İklim Dirençli Tarım ve Sel Taşkın Risklerini Azaltma' projesiyle 720 bin euro destek kazandık. Haymana'da tarımı güçlendirmek, afete maruz bölgeleri üretime kazandırmak, bin metrekarelik kesme çiçek serası kurmak ve kadın kooperatifleriyle istihdam sağlamak için önemli bir adım atıyoruz. Projemiz Ankara'ya hayırlı olsun.' dedi.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal ise projenin çevreci yönüne dikkat çekerek şunları söyledi:

'Afet İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte yürüttüğümüz proje kapsamında Haymana'da afet bölgesinde ısıtma sistemiyle sera kurulacak. Termal otellerin çıkış suları ve güneş enerjisiyle seranın ısıtılması sağlanacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kadın kooperatifleriyle üretim yapılacak, kırsalda katma değer oluşturulacak. Projemiz ilçemize ve Ankara'mıza hayırlı olsun.'

ARALIK 2025 İTİBARIYLA SÜREÇ BAŞLAYACAK

Haymana ilçesinde belirlenen 1000 metrekarelik sel ve taşkın riski taşıyan bir alanda, 24 Aralık 2025 itibarıyla başlayacak projeyle afet riskini azaltmaya yönelik geniş kapsamlı uygulamalar gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında bölgede topraksız tarım teknikleri ve damlama sulama sistemi kullanılarak kesme çiçek yetiştirilecek. Jeotermal enerji kaynaklarından faydalanılarak sera ısınması sağlanırken, soğutma ve aydınlatma işlemlerinde güneş enerjisi sistemleri kullanılacak. Bunun yanı sıra, erozyonu önlemek amacıyla teraslama çalışmaları yapılacak, bitkisel tampon şeritler oluşturulacak ve derelerin ıslahı gerçekleştirilecek. Yağmur suyu hasadı sistemi kurularak sürdürülebilir su kullanımı sağlanacak.