Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Erasmus değişim programı kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden Gebze'ye gelen üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada Başkan Büyükgöz, öğrencilere Gebze'nin kültürel mirası, tarihi dokusu ve ekonomik potansiyeli hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Sunumunda Gebze'nin sanayi, teknoloji ve bilişim alanlarındaki öncü rolünü vurgulayan Başkan Büyükgöz, ilçenin hem geleneksel değerlerini koruyan hem de yenilikçi vizyonuyla geleceğe yön veren bir şehir olduğunu ifade etti.

BU TÜR BULUŞMALAR ADETA BİR KÜLTÜR KÖPRÜSÜ

Program sonunda Erasmus öğrencileriyle sohbet eden Başkan Büyükgöz, kültürel etkileşimin önemine dikkat çekerek, 'Bu tür buluşmalar adeta bir kültür köprüsü görevi görüyor. Farklı ülkelerden gelen gençlerin Gebze'yi tanıması, hem kentimiz hem de ülkemiz adına büyük bir kazanım.' dedi.

Başkan Büyükgöz, organizasyona katılım ve katkı sunan tüm öğrencilere ve emeği geçenlere teşekkür etti.