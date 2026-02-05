Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Çayırova Kent Meydanı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin vizyon projeleri arasında yer alan ve tamamlanmasıyla birlikte, Çayırova'nın yarınlarına hizmet edecek olan Çayırova Kent Meydanı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İlçenin kimliğine büyük bir katma değer sunacak Çayırova Kent Meydanı'nda birçok farklı noktada imalatlar tamamlanırken, çevre düzenlemesi ve meydanda inşa edilen cami için çalışmalar hız kazandı.

Yaklaşık 25 bin metrekare alana kurulacak olan Çayırova Kent Meydanı, tamamlanmasının ardından ilçeye kimlik kazandıracak projeler arasında yer alacak.

Çayırovalılar için yeni cazibe alanı olacak Çayırova Kent Meydanı'nda imalatı tamamlanan alanlar da mevcut.

CAMİ KAPLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bu bağlamda Çayırova Kent Meydanı'nda, dış cephe prekas cam işleme çalışmaları, titanyum minare kaplaması, titanyum çatı kaplaması, cami altında bulunan sergi alanında ince işçilik çalışmaları, bordür taşı, traverten taşı ve limra taşı kaplama çalışmaları devam ediyor. Ayrıca meydan genelindeki çevre düzenleme çalışmaları da sürüyor.

OTOPARK VE KURU HAVUZ TAMAM

Bununla birlikte, caminin altında bulunan üç katlı yer altı otoparkında çalışmalar tamamlanırken, otoparkın havalandırma imalatları sürüyor. Ayrıca kent meydanında bulunan kafeterya alanında da çalışmalar sona erdi. Kafeteryanın üstünde bulunan tören alanında ise çalışmalar sürüyor. Bununla beraber meydanın ortasında bulunan kuru havuzun da imalatı tamamlandı.

İLÇEYE BÜYÜK DEĞER KATACAK

Çayırovalılar için yeni nefes alma yeri olacak Çayırova Kent Meydanı, 25 bin metrekare alana kurulacak. Alt katında sergi ve sosyal alanı olan camisi, yeraltı otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolu, kuru havuzu, amfisi, paten pisti, kafeteryası, fitness, dinlenme ve çocuk oyun alanları ile Çayırova'nın yeni cazibe merkezi olacak proje, ilçeye büyük değer katacak.