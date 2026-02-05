Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, engelli vatandaşların şehir hayatına tam, güvenli ve bağımsız katılımını sağlamak amacıyla kent genelindeki işletmelerde 'Erişilebilirlik Denetimi' başlattı.

DENİZLİ (İGFA) - Kent estetiğinin yanı sıra toplumsal eşitliği de öncelik haline getiren Denizli Büyükşehir Belediyesi, 'Erişilebilir Kent Denizli' vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda DBB Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Pamukkale Belediyesi Zabıta ekipleri, işletmelerin engelli bireylerin erişimine uygunluğunu yerinde inceledi.

Denetimlerde, işletmelerin giriş-çıkışlarından iç mekan kullanımına kadar pek çok nokta titizlikle kontrol edildi. Özellikle engelli rampaların eğiminin uygunluğuna ve yüzeyin kaymazlık durumuna, kapıların tekerlekli sandalye geçişi için yeterli genişliğe sahip olup olmadığına ve işletme içindeki hareket alanlarının mevzuata uygunluğuna bakıldı.

Teknik kontrollerin yanı sıra işletme sahiplerine engelli vatandaşların hakları ve erişilebilirliğin önemi hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı. Uygulama ile toplumsal bir farkındalık oluşturmak, erişilebilirliği bir standart haline getirmek ve kent yaşamını her birey için eşit kılmak amaçlanıyor.



'HERKES İÇİN EŞİT YAŞAM İLKESİNİ GÖZETİYORUZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Bizim için gerçek belediyecilik, her bir vatandaşımızın güvenle ve eşit şekilde yaşamasını sağlamaktır. Denizli'de attığımız her adımda herkes için eşit yaşam ilkesini gözetiyoruz. Zabıta ekiplerimizce gerçekleştirilen bu denetimler, bir cezalandırma süreci değil, bir farkındalık seferberliğidir. Esnafımızla el ele vererek, erişilebilirliği artırmak istiyoruz. Vatandaşlarımız evinden çıktığında, hiçbir engelle karşılaşmadan şehrin imkanlarına ulaşabilsin diye bu mücadelemiz ve denetimlerimiz kararlılıkla sürecektir' ifadelerine yer verdi.