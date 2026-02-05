Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gündüz Bakımevi, sokakta kalan kimsesiz vatandaşlara sıcak yemek, öz bakım ve sosyalleşme imkânı sunarak ev ortamı sağlıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılında kimsesiz vatandaşlar için hizmete aldığı Gündüz Bakımevi, sokakta kalan vatandaşlara sıcak bir yuva ortamı sunuyor. Bakımevi'nden faydalanan vatandaşlar; sıcak yemek, öz bakım ve sosyalleşme imkânı bulurken, kitap okuma ve oyun alanlarıyla desteklenen merkezde kimse kendini yalnız hissetmiyor.

KİTAP KÖŞESİNDE VAKİT GEÇİRİLİYOR

Pandemi döneminde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Gündüz Bakımevi, sabah 09.00 ile akşam 17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Vatandaşlar merkezde çaylarını içip televizyon izleyebiliyor, langırt oynayarak sosyalleşebiliyor. Kitap okumak isteyenler için oluşturulan kitap köşesinde vakit geçiren misafirlerin günlük öz bakım ihtiyaçları da karşılanıyor.

Bakımevi'nde saat 12.00-12.30 arasında öğle yemeği, 17.00-17.30 arasında ise akşam yemeği veriliyor. Dört çeşitten oluşan sıcak yemek menüsüyle vatandaşlara ev sıcaklığında hizmet sunuluyor. Sağlık sorunu olan ve ilaç ihtiyacı bulunanlara ilaç desteği sağlanırken, hastaneye gitmek isteyen vatandaşlar için ilgili kurumlarla iş birliği yapılıyor. Barınma talebi olanlar ise Kuruçeşme Barınma Merkezi'nde misafir ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi personeli, bakımevine gelen misafirlerle sohbet ederek onlara psikolojik destek sağlıyor. Psikolojik destekle rehabilite edilen kimsesiz vatandaşların sosyal hayata uyumları destekleniyor. Gündüz Bakımevi'nden faydalanan vatandaşlara ayrıca giyim desteği, çamaşır yıkama, öz bakım desteği, yol yardımı, 2 öğün 4 çeşit sıcak yemek, ilaç desteği, hastane sevkleri için kurumlar arası koordinasyon ve sosyal etkinlikler sunuluyor.

'İYİ Kİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR VAR'

Bakımevi'nden faydalanan vatandaşlardan Mustafa Okumuş, emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi: 'Bütün çalışanlar bu merkezden hizmet almak isteyen arkadaşlara ellerinden gelenin fazlasını yapıyor. Hepsinden Allah razı olsun. Buradan faydalanan bütün arkadaşlar çok memnun. Çamaşırlarımızı yıkayıp, banyo yapabiliyoruz. Büyükşehir Belediyesi iyi ki var. Aşçılara, özel güvenlik ekibine ve tüm personele teşekkür ediyorum.'