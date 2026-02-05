Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ), 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin perspektifinden Bursa'nın durumu masaya yatırıldı. Deprem uzmanları, Bursa'nın deprem açısından en büyük hasarı alabilecek ilk 5 il içerisinde olduğunu vurguladı, önlem için 'birlikte çalışmalıyız' dedi.

BURSA (İGFA) - BTÜ'de '6 Şubat Depremleri Perspektifinden Bursa' başlıklı program düzenlendi. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'da gerçekleşen programa; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan ile Prof. Dr. Sinan Uyanık, AFAD Bursa İl Müdürü Mehmet Buldan, STK temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Çağlar, Türkiye'nin 1999 Marmara Depremi'nden sonra önemli bir farkındalık kazandığını ancak daha çok kat edilecek yol olduğunu ifade etti.

Bursa özelinden örnekler veren Rektör Çağlar, 'Bursa'da yapılan çalışmalar, kentimizdeki binaların yaklaşık yüzde 10 ila 20'sinin deprem açısından riskli olabileceğini gösteriyor. Özellikle 1980 öncesi inşa edilmiş yapılar ve zemin sorunları bulunan bölgeler önemli bir tehlike barındırıyor. Bu tablo bize şunu söylüyor: Bizim mücadelemiz sadece yeni binaları doğru yapmak değil; mevcut riskli yapılarla cesurca yüzleşmek zorunda olduğumuz bir süreçtir' dedi.

'BTÜ OLARAK SÜRECİN BİR PAYDAŞIYIZ'

'Üniversiteler olarak bizler de bu sürecin sadece izleyicisi değil, aktif bir paydaşı olmak zorundayız' diyen Rektör Çağlar, 'Bursa Teknik Üniversitesi olarak bilgi üretmeye, bilimsel raporlar hazırlamaya, kamu kurumlarıyla iş birliği yapmaya ve gençlerimizi afet bilinci yüksek bireyler olarak yetiştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz' diye konuştu.

'DİRENÇLİ KENTLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

AFAD Bursa İl Müdürü Mehmet Buldan, Türkiye'nin son üç yılda afet yönetimi açısından önemli bir mesafe kat ettiğini, afet öncesi, müdahale anı ve sonrasında oluşturulan planlama çerçevesinin dünya standartlarında olduğunu ve bu planlar doğrultusunda etkin bir şekilde hareket edilebildiğini söyledi.

Afet öncesinde riskleri bertaraf eden ve kontrol altına alan bir sistemin kurulduğunu dile getiren Mehmet Buldan, BTÜ'ye gerçekleştirdiği program için teşekkür ederek, dirençli kentler oluşturmak adına tüm paydaşlarla tek vücut halinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.