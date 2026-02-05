Bunlar da ilginizi çekebilir

Bornova Belediyesi'nin tarımsal dayanışma ve üretim modeli olan Kent Bostanları, 2025 yılında önemli ölçüde genişletildi. Pınarbaşı'nda başlayan proje, ilçede 7 farklı noktaya yayıldı.

Doç. Dr. Şebnem Şimşek ise 'Kadın Sağlığında Beslenmenin Önemi' başlıklı sunumunda, sağlıklı beslenmenin kadın yaşamındaki kritik rolüne dikkat çekti.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ahsem Rahman Ergün, 'Meyve ve Sebzelerde Muhafaza Yöntemleri' başlığında doğru saklama ve gıda güvenliği konularında bilgi verdi.

Eğitim programında kadınların hem üretim sürecinde hem de ev yaşamında uygulayabilecekleri sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile ürünlerin doğru koşullarda muhafaza edilmesine yönelik pratik öneriler paylaşıldı.

UZMANLARDAN GIDA GÜVENLİĞİ VE KADIN SAĞLIĞI ANLATIMI

Tohumluk Vakfı ve Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü iş birliğiyle Pınarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimler yoğun ilgi gördü.

Bornova Belediyesi, Pınarbaşı Kent Bostanı'ndan faydalanan kadınlara yönelik sağlıklı beslenme ve gıda güvenliği konularında eğitim programı düzenledi.

Başkan Ömer Eşki, Kent Bostanları'nın kadınların üretimle güçlenmesini sağlayan önemli bir dayanışma modeli olduğunu vurguladı.

İZMİR (İGFA) - Tohumluk Vakfı ve Ege Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimlerde, gıdaların doğru muhafazası ve kadın sağlığında beslenmenin önemi ele alındı.

İzmir'de Bornova Belediyesi, Pınarbaşı Kent Bostanı'ndan yararlanan kadınlara yönelik sağlıklı beslenme ve gıda güvenliği eğitimleri düzenledi.

