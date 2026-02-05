Konya Şeker Fabrikası'nda kampanya dönemi sona erdi. 2025-2026 yılı kampanya sezonunda toplamda 496 bin ton şeker üretimi gerçekleştirildi. Türkiye'nin üreten gücü Konya Şeker, Türk ekonomisine dev katkı sunmaya devam ediyor

KONYA (İGFA) - Konya Şeker Fabrikası'nda 2025-2026 kampanya dönemi sona erdi. Konya Şeker Fabrikası'nın 5 Ekim 2025 tarihinde, Çumra Şeker Fabrikası'nın ise 2 Ekim 2025'te başlattığı kampanya süreci, Konya Şeker'de 122 gün, Çumra Şeker'de 121 gün sürdü.

Kampanya dönemi boyunca Konya ve Çumra Şeker fabrikalarında toplam 3 milyon 430 bin 500 ton pancar işlendi. Bu kapsamda Konya ve Çumra Şeker fabrikalarında toplam 496 bin ton şeker üretimi gerçekleştirildi.

Yan ürün olarak ise 146 bin 313 ton melas elde edildi. Ayrıca 136 bin 247 adet paket küspe üretimi yapılırken, 40 bin 358 ton melaslı kuru küspe üretildi. Kampanya süresince çiftçilere sağlanan destekler kapsamında 457 bin 322 ton yaş küspe üreticilere verildi.

'POLAR ORANI 1.71 ARTTI'

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, kampanya döneminin verimli geçtiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

'2024-2025 kampanya döneminde polar oranı 16,10 iken, bu yıl ortalama polar oranı 17,81 olarak gerçekleşti. Yani 1,71 puan yükseldi. Bu durum çiftçilerimizi oldukça memnun etti.'

ÇİFTÇİ REFAHI VE SEKTÖRÜN GELECEĞİ

Erkoyuncu, şeker üretiminin ülke ekonomisine ve tarımsal sürdürülebilirliğe katkı sağladığını vurguladı. Ancak reel fiyatlama sıkıntılarının sınai maliyetlerde darboğaz oluşturduğunu ifade ederek, sektörün ayakta kalması için resmi ve özel kurumların iş birliği yapması gerektiğini söyledi.

'Üretimin merkezinde yer alan çiftçilerimizin refahı, bizlerin öncelikli hedefleri arasındadır. Konya Şeker, modern üretim altyapısı ve çiftçi odaklı politikalarıyla hem bölge tarımına hem de Türkiye ekonomisine değer katmayı sürdürecektir.'