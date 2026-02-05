Bursa Yenişehir'de, belediyenin destekleri ve Güneşin Kadınları Kooperatifi'nin girişimleriyle hayata geçirilen 'Yarhisar Turizm ve İstihdam Projesi' düzenlenen lansmanla tanıtıldı. 103 bin Euro'luk Avrupa Birliği hibesiyle kurulan tesis, Yenişehir'i eko-turizmin merkezi yapacak.

BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediyesi ve Avrupa Birliği Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) iş birliğiyle hazırlanan ''Güneşin Kadınları Yarhisar Turizm ve İstihdam Projesi', düzenlenen geniş katılımlı bir programla kamuoyuna tanıtıldı. İlçenin turizm potansiyelini katlayacak olan proje, kadınların ekonomik hayata katılımı açısından da bölgede bir ilke imza atıyor.

SİYASETÇİLERDEN PROJEYE TAM DESTEK

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in ev sahipliğinde gerçekleşen lansmana; Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, AK Parti, MHP ve CHP İlçe Başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. Projenin tanıtım toplantısında siyasi parti temsilcilerinin bir arada yer alması, ilçenin geleceği için atılan bu adıma verilen ortak desteği gözler önüne serdi.

Programda, projenin mutfağında yer alan Güneşin Kadınları Kooperatifi Başkanı Naciye Özdemir kapsamlı bir sunum yaptı.

Kadınların sadece üretimde değil, yönetim ve vizyonda da var olduğunu kanıtladıklarını belirten Özdemir, 'Bizimle aynı hayali kuran kadınlarla bir araya gelerek, Avrupa Birliği'nden hibe almayı başaran bir hikâye yazdık' dedi. Naciye Özdemir, sürecin en başından sonuna kadar kendilerine destek olan, Güneşin Kadınları Kooperatifi'nin her zaman yanında duran ve projenin başarıya ulaşmasında en büyük paya sahip olan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'e teşekkür etti.

HEDEF: YENİŞEHİR'İ TURİZM KENTİ YAPMAK

Toplantıda konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, göreve geldikleri günden bu yana Yenişehir'i 'konaklanan bir turizm kenti' yapma hedefiyle çalıştıklarını vurguladı. Yarhisar Şelalesi'nin yanındaki yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda kurulan tesisin önemine değinen Başkan Özel, şunları kaydetti:

'TÜRSAB ve uluslararası acentelerle yaptığımız görüşmelerde gördük ki; dünya artık eko-turizm ve agro-turizme yöneliyor. Yarhisar Projesi bu vizyonun ilk meyvesidir. Kıl çadır konseptli bu tesisimiz, AB'den alınan 103 bin Euro'luk hibe ile tamamlandı. Hedefimiz; Yenişehir'i sadece ziyaret edilen değil, konaklama yapılan, anı biriktirilen ve tekrar tekrar gelinmek istenen bir turizm kenti haline getirmek.'

Başkan Özel, turizm hamlesinin Yarhisar ile sınırlı kalmayacağını belirterek yeni rotaları da açıkladı. Günece Kaynaklar Mevkii'nde tarım turizmine (agro-turizm) yönelik, Kirazlıyayla'da ise İznik Gölü manzaralı bir eko-turizm tesisi için proje çalışmalarının başladığını duyurdu.