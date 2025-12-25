Bunlar da ilginizi çekebilir

Türk İşaret Dili Kursu'nun yeni dönem kayıtları 22 Aralık Pazartesi günü başladı. Başvurular 1 Ocak Perşembe günü sona erecek. Hafta içi gerçekleştirilecek kurslar 10.00-12.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında iki grup halinde düzenlenecek. Eğitime katılmak isteyen vatandaşlar, 444 40 54 (Dahili: 3737) numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.

YENİ DÖNEM KAYITLARI 1 OCAK'A KADAR

Uygulamalı çalışmalarla desteklenen eğitimlerde empati ve toplumsal duyarlılık ön plana çıkarılırken, programı başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifika almaya hak kazandı.

Kurs süresince katılımcılara Türk İşaret Dili eğitimi verilerek, işitme engelli bireylerle doğru ve etkili iletişim kurulmasına yönelik bilgi ve beceriler kazandırıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından işitme engelli bireylerle doğru ve etkili iletişimi güçlendirmek amacıyla düzenlenen Türk İşaret Dili Kursu başarıyla tamamlandı. Yoğun ilgi gören eğitimin ardından kursiyerlere Sosyal Gelişim Merkezi'nde sertifikaları takdim edilirken, yeni dönem kayıtlarının 1 Ocak'a kadar devam edeceği duyuruldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, iletişimdeki engelleri ortadan kaldırmak ve işitme engelli bireylerle sağlıklı bir iletişim zemini oluşturmak amacıyla düzenlediği Türk İşaret Dili Kursu'nu başarıyla tamamladı.

