İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde 20 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. MASAK raporlarına göre şüphelilerin 11 ayda yaklaşık 26,5 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis ve aklama faaliyetleriyle ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.

Yapılan incelemelerde, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ile iGaming isimli altyapı sağlayıcı şirketin, yasa dışı bahis gruplarına finansal altyapı sağladığı ve aylık yaklaşık 1 milyar ABD Doları tutarında gelir elde ettiği tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, şüphelilerin Ekim-Kasım 2025 döneminde toplam 26.532.385.074,90 TL işlem hacmine ulaştığı belirlenmiş durumda. Bu gelirlerin, paravan şirketler ve karmaşık para transferleri aracılığıyla kripto para borsalarına aktarıldığı ve aklandığı bildirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında, İstanbul merkezli olarak Hatay, Mersin, Ankara, Düzce, Antalya, İzmir, Yalova, Tekirdağ ve Bursa illerinde eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama faaliyeti gerçekleştirildi.

Operasyonda; 11 adet lüks araç, 8 adet konut, 67 adet tarla ve arsa olmak üzere toplam 75 adet menkul ve gayrimenkul, 30 şahsa ait 550 banka ve kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edileceği ve soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.