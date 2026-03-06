Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Çınarcık Barajı İçme Suyu İsale Hatları Projesi kapsamında kentin batı aksındaki ana su iletim hatlarını birbirine bağlıyor.

BURSA (İGFA) - Bursalıları kesintisiz ve sağlıklı su ile buluşturmak için birçok projeyi hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde altyapı çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Kentin birçok noktasında su depoları inşa eden BUSKİ Genel Müdürlüğü, Çınarcık suyunu Görükle ve Mudanya'ya taşıyacak olan 'Görükle Yatay Delgi Karayolu Geçişi' projesinde 50 metrelik mesafede 2000 mm ve 1000 mm boru çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında 1600 mm çelik boru hattı Mudanya hattına entegre edilecek. 600 mm hat ise 9 bin metreküp kapasiteli Görükle su deposuna giden iletim hattını besleyecek.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu ve BUSKİ yetkililerinden son durum hakkında bilgi aldı.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

BUSKİ aracılığıyla Bursa'nın su sorununu çözmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, 'Görükle'deki 50 metrelik yolda hem 1600'lük hem de 600'lük olmak üzere iki hattı alttan geçirmek üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çınarcık suyunu önce 600 mm hatla Görükle'deki depoya, 1600'lük hatla da direkt Mudanya'ya vereceğiz. Mudanyalıları Çınarcık suyuyla buluşturan projenin devamını yapıyoruz. Yakın süre içerisinde tamamlanacak. Şehrimizin altyapı omurgasını güçlendiriyor, su arz güvenliğimizi kalıcı hale getiriyoruz' dedi.