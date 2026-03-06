Bursa'da ulaşımı daha güvenli, hızlı ve konforlu hale getirmeyi hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü projeler kapsamında Gürsu ilçesinde yol genişletme ve asfalt yenileme çalışmalarını tamamladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesinde ulaşım yatırımlarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Zafer Mahallesi'nde bulunan Özgüven Caddesi'ndeki yatırımlarıyla bölge trafiğine nefes aldırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın çalışmaları kapsamında 7 metre olan cadde genişliği iki katına çıkarıldı. 500 ton asfalt kaplama imalatının yanı sıra toplam 3.000 ton kazı dolgu işlemi uygulandı. 1,2 kilometre bordür ve parke imalatı tamamlanırken, geliş ve gidiş yönlerinde araçların güvenli şekilde park edebilmesi amacıyla iki adet parklanma cebi de oluşturuldu. Yürütülen çalışmalarla birlikte güzergah, hem araç hem de yaya ulaşımı açısından daha güvenli hale getirildi.

Güzergah genişliğinin bölgeye yetersiz gelmesi nedeniyle yaşanan sorunların giderilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa Bozbey' e teşekkür etti.