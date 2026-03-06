TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, rektörlerle düzenlenen programda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesinin ardından Meclis'in gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçireceğini söyleyen Kurtulmuş, üniversitelerin de bu sürece katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tören Salonu'nda rektörlerle düzenlenen iftar programında 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin terör sorunundan tamamen kurtulması için kararlı bir süreç yürütüldüğünü belirten Kurtulmuş, bu kapsamda TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulduğunu hatırlattı.

Komisyonun 21 toplantı gerçekleştirdiğini ifade eden Kurtulmuş, tüm partilerin uzlaştığı bir metnin kabul edildiğini ve bundan sonraki süreçte atılacak adımların belirlendiğini söyledi. Kurtulmuş, 'Komisyon raporunda da kritik eşik olarak ifade ettiğimiz gibi örgütün silahları bırakması ve tamamen kendisini feshetmesinin devletin güvenlik birimleri tarafından tespit edilmesiyle birlikte teklif edilen yasaların çıkarılması için Meclis çalışmalarını sürdürecektir' dedi.

Amaçlarının kalıcı barışın tesis edildiği bir Türkiye olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, 'Hiç kimsenin bir daha eline silah almayı düşünmediği, kardeş kavgasının bir daha gündeme gelmediği bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Komisyon toplantılarında dinlenen ailelerin sözlerinin kendilerini derinden etkilediğini belirten Kurtulmuş, bazı annelerin 'Artık evlatlarımızı değil, silahları gömmek istiyoruz' sözlerini hatırlatarak, Türkiye'de silahların tamamen ortadan kaldırılacağı bir dönemin hedeflendiğini söyledi. Türkiye'nin birlik ve beraberliğini güçlendirmenin önemine de değinen Kurtulmuş, farklı etnik ve mezhepsel kimliklerin yüzyıllardır aynı coğrafyada barış içinde yaşadığını belirterek, bu birlikteliği bozmak isteyenlere fırsat verilmeyeceğini ifade etti.

'Terörsüz Türkiye'nin aynı zamanda terörsüz bir bölgenin de kapısını açacağını' dile getiren Kurtulmuş, Türklerin, Arapların, Kürtlerin ve farklı inanç gruplarının aynı coğrafyada ortak bir kaderi paylaştığını söyledi.

Üniversitelerin de bu sürece katkı sağlaması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, akademisyenlerden ve üniversitelerden konuyla ilgili araştırmalar yapmalarını ve toplumda farkındalık oluşturmalarını istedi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki üniversitelere seslenen Kurtulmuş, bölgede uzun süredir süren huzur ortamının eğitim ve kalkınma açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, üniversitelerin bu sürece katkı vermesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.