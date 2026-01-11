Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Aralık 2025'te elektrik üretiminden şarj ağı işletmeciliğine, petrol ve madeni yağa kadar çok sayıda lisans kararlarını Resmi Gazete'de duyurdu. Kararlarda; yenilenebilir enerji projeleri ve elektrikli araç altyapısına yönelik lisanslar öne çıktı.

ANKARA (İGFA) - EPDK, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında, Aralık 2025 itibarıyla lisans verdiği, sona erdirdiği ve süresini uzattığı şirketleri açıkladı.

Elektrik üretiminde özellikle yenilenebilir enerji projeleri ön plana çıktı.

Buna göre Altın Yenilenebilir Enerji'nin Düzmeşe GES'i, Aksa Yenilenebilir Enerji'nin Alıç GES'i, Alken Elektrik'in Aliağa-1 GES'i ve Enerjisa Enerji'nin Arturna RES'i gibi projeler 49 yıllık üretim lisansına kavuştu. Öte yandan bazı lisanslar iptal edilirken, örneğin Özkara Biyokütle Tesisi, Taşçı Enerji Biyokütle Tesisi ve YMG Enerji Biyokütle Tesisi lisansları sona erdi.

Bazı tesisler yeni şirketlere devredilerek lisans süreleri devam ettirildi.

Bu arada söz konusu ilanda elektrikli araç altyapısında da önemli adımlar atıldı. BSX Enerji, Şarjlan Teknoloji, Gülan Otomotiv, CNS Solar ve Ege Şarj Enerji şirketleri 49 yıllık şarj ağı işletmeci lisansı aldı. Aynı dönemde bazı şarj ağı lisansları iptal edildi; örneğin Goşarj Electrical ve Shu Arge İnovasyon lisanslarını kaybetti.

Petrol piyasasında ise Adania Denizcilik, Prime Marine, Aquas Petrol, Noun Enerji, Avion Akaryakıt ve Dinç Akaryakıt gibi şirketler 15 yıllık ihrakiye teslimi lisansı aldı.

Şah Oil için 10 yıllık madeni yağ lisansı, Togaz Akaryakıt için ise 15 yıllık dağıtıcı lisansı verildi. Ayrıca Orüsan Kimya madeni yağ lisansının süresini 2036 yılına kadar uzattı.

EPDK'nın kararları, enerji üretim kapasitesinin artırılması, yenilenebilir enerji yatırımlarının güçlendirilmesi ve elektrikli araç altyapısının yaygınlaştırılması açısından kritik bir adım olarak değerlendirildi.

Söz konusu ilanın detaylarına ve tam kararlarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz