Edirne'de Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK), 12 Ekim 2025 Pazar günü kentsel arama kurtarma tatbikatı düzenleyecek. Gerçek afet senaryolarına uygun şekilde planlanan tatbikat, İnsarag yönetmeliğine göre gerçekleştirilecek.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - KEDAK Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yumuşak, tatbikat öncesinde yaptığı açıklamada, Eylül ayı itibariyle eğitimlere hız verildiğini belirterek afetlere hazırlıklı olmanın önemini vurguladı.

Doğal afetlerin kaçınılmaz olaylar olduğunu ifade eden Gökhan Yumuşak, 'Bizler de olası bir afete müdahalede hazır olmak için eğitim ve tatbikatlarımızı aralıksız sürdürüyoruz' dedi. KEDAK'ın AFAD akreditasyonu almak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yumuşak, Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre afet ve acil durumlarda görev alacak kurum, kuruluş ve gönüllüler; yetkinlik ve yeterliliklerine göre sınıflandırılarak akredite edildiğini, kendilerinin de akreditasyonu almak için gerekli hazırlıkları sürdürdüklerini söyledi.

'TATBİKAT 1 GÜN AMA HAYAT HER GÜN'

KEDAK Başkanı Gökhan Yumuşak, afet bilincinin sürekli diri tutulması gerektiğini belirterek, 'Umarız ki bilgi ve birikimlerimizi yalnızca tatbikatlarda kullanırız, gerçeğiyle hiçbir zaman karşılaşmayız. Ancak olası bir durumda geç kalmamak için 12 Ekim'de sahada olacağız. Tatbikat 1 gün ama hayat her gün. Derneğimize gönüllülerimizi bekliyoruz' diye konuştu.

Yumuşak, tatbikatın halka açık olacağını belirtti.