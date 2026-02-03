Engelsiz Ebeveyn Akademisi'nin on birinci haftasında ailelerin liderlik ve savunuculuk becerileri ele alınarak, hak temelli ve örgütlü mücadelenin önemi vurgulandı

KOCAELİ (İGFA) - Engelli bireylerin ailelerini güçlendirmeyi ve toplumsal hayatta daha aktif rol almalarını desteklemeyi amaçlayan Engelsiz Ebeveyn Akademisi, programın sonuna yaklaşırken on birinci hafta eğitimini gerçekleştirdi. Cumhuriyet Yaşam Merkezi'nde düzenlenen oturumda bu hafta, 'Ailelerin Liderlik ve Savunuculuk Becerileri' başlığı ele alındı.

Eğitimin konuğu, İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gözkonan Kahveci oldu. Kahveci, engelli bireylerin haklarının korunması ve geliştirilmesinde ailelerin üstlenebileceği liderlik rollerine dikkat çekerek, savunuculuğun yalnızca bireysel değil toplumsal bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

GÜÇLÜ BİRER AKTÖR

Oturumda; hak temelli yaklaşım, kamu kurumlarıyla sağlıklı iletişim kurma yolları, sivil toplumda aktif katılım, karar alma süreçlerine dahil olma ve toplumsal farkındalık yaratma gibi konular ayrıntılı biçimde ele alındı. Ailelerin, destek alan konumunun ötesine geçerek değişimin ve dönüşümün öncüsü olabilecek güçlü birer aktör olduğu vurgulandı.

Gerçek yaşamdan örneklerle desteklenen eğitimde, ailelerin çocuklarının haklarını savunurken karşılaşabilecekleri zorluklar ve bu zorluklara yönelik çözüm önerileri paylaşıldı. Katılımcıların sorularını yanıtlayan Kahveci, savunuculuk çalışmalarının etkili olabilmesi için sürdürülebilir, örgütlü ve bilinçli bir şekilde yürütülmesi gerektiğine dikkat çekti.