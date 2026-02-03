Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Fahrettin Savcı, katıldığı canlı yayında Roman toplumunun mücadelesinden Keşan Belediyesi'ne yönelik eleştirilere, uluslararası hedeflerinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı ve AK Parti'nin bölgedeki etkili isimlerinden Fahrettin Savcı, gazeteci Erdoğan Demir'in hazırlayıp sunduğu Fe TV'deki Geniş Açı programına konuk oldu. Savcı, hem kişisel mücadelesinin çıkış noktasını hem de Roman toplumuna yönelik hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Savcı, 2004 yılında üniversite mezunu bir Roman gencinin polislik sınavlarında yalnızca etnik kimliği nedeniyle elenmesinin kendisi için bir kırılma noktası olduğunu belirterek, 'O notu gördüğümde anladım ki, kendi hikâyemizi yazmazsak başkaları bizim adımıza karar vermeye devam edecek. Biz bu ülkenin sığıntısı değil, Çanakkale'de, Yemen'de yan yana şehit düşmüş asli unsurlarıyız' ifadelerini kullandı.

'DÜNYA ROMAN KONSEYİ TÜRKİYE'YE TAŞINMALI'

Programda uluslararası vizyonunu da açıklayan Savcı, Dünya Roman Konseyi Başkanlığına talip olduğunu duyurdu. Savcı, 'Romanları kafelere almayan Fransa'dan, oturma izni vermeyen İngiltere'den medeniyet dersi almayacağız. Brüksel'deki o konseyi Türkiye'ye getireceğim. Dünya Romanlarının merkezi Ankara ve İstanbul olacak.' dedi.

KEŞAN BELEDİYESİ'NE SERT ELEŞTİRİLER

Bu arada Savcı, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı hizmet üretmemekle suçladı ve 'kayyum' önerisinde bulundu. Arsa satışları ve borçlarla ilgili şeffaflık çağrısı yaparak meclis üyelerine seslenerek, 'Keşan karanlıkta, yollar delik deşik, esnaf kan ağlıyor. Bu usulsüzlükler yargılanmalıdır. Meclis üyeleri neden sessiz kalıyor?' diye sordu.

Dezavantajlı çocukların Galatasaray Stadyumu'nda VIP olarak ağırlanmasını bir 'özgüven devrimi' olarak nitelendiren Savcı, gençliği tehdit eden uyuşturucuya karşı da kararlı mesaj vererek, 'On yıl önce iş yerim yakıldı ama geri adım atmadım. Bu bir varoluş savaşıdır. Mahallelerdeki zehir tacirlerine nefes aldırılmamalıdır.' dedi.

Siyasete girişinin bir koltuk sevdası olmadığını belirten Savcı, AK Parti'nin Roman açılımının önemine dikkat çekerek, 'AK Parti, Romanların itibarını iade etti. Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, dik duruşum ve bu vatana olan sadakatimdir.' diye konuştu.

Savcı, programın sonunda Fe TV'nin Keşan için bir vizyon platformu olduğunu vurgulayarak, yerel esnaf ve iş insanlarını bu tür platformlara sahip çıkmaya davet etti.