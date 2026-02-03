Bursa Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla kent genelinde 17 ilçede 24 farklı noktada vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

Belediye ekipleri, 17 ilçede belirlenen 24 farklı noktada vatandaşlarla bir araya gelerek kandil sevincini paylaştı.

Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandili dolayısıyla yapılan ikramlarla birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün pekiştirildiği belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey Büyükşehir olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla özel günlerde vatandaşlarla buluşmaya devam edeceğini vurguladı. Bozbey, 'Regaip Kandili'nin başta Bursamız olmak üzere ülkemize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum' dedi.