Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatan için tereddüt etmeden canlarını veren şehitlerin hatırasına saygıyla sahip çıkıyor. Bu kapsamda Körfez Tütünçiftlik Sahili'nde yer alan Körfez Şehitler Anıtı'nda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bakım çalışması gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin birçok noktasında onarım ve bakım çalışması yürüten Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehrin yeşil alanlarını düzenli tutarak vatandaşların hoş mekânlarda vakit geçirmesini sağlıyor. Çalışmalar dahilinde Körfez Tütünçiftlik Sahili'nde bulunan Körfez Şehitler Anıtı'nın bakım çalışmaları yapıldı.

Körfez Şehitler Anıtı'nın çevresinde bulunan korkuluklar ve demir aksamın yenileme boyası yapıldı. Bu çalışmalar dahilinde anıt üzerinde yer alan Türk Bayrağı görselinin yenileme boyası da gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi şehrin birçok noktasında anıt ve manevi değeri olan eserlerin bakım ve onarımlarını düzenli aralıklarla yerine getiriyor.