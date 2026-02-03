Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Berat Kandili dolayısıyla Çiftehavuzlar Mahallesi Meşeli Camii'nde düzenlenen programa katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle başlayan programda edilen dualarla kalpler huzur bulurken, camiyi dolduran cemaat Berat Kandili'nin anlamını hep birlikte idrak etti.

Programın ardından vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu özel gecenin Osmangazi'ye, Bursa'ya ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, bereket getirmesini diledi.

Kandil gecelerinin toplumsal dayanışmayı pekiştirdiğine dikkat çeken Başkan Erkan Aydın, sözlerinde şu ifadelere yer verdi: 'Tüm vatandaşlarımızın Berat Kandili'ni tebrik ediyoruz. Allah inşallah yenilerine eriştirsin. Yaklaşık 2 hafta sonra Ramazan başlayacak. Allah önce Ramazan'a ardından da Ramazan Bayramı'na eriştirsin.'

Programa katılan vatandaşlar ise manevi atmosferi kendileriyle paylaştığı için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a yürekten teşekkür etti.