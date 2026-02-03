SMA hastası Melek Çoruh'un tedavisine destek olmak amacıyla Malkara Belediyesi öncülüğünde düzenlenen dayanışma gecesi, yoğun katılım ve duygusal anlarla hafızalara kazındı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - SMA hastası Melek Çoruh'un sağlığına kavuşması için Malkara Belediyesi öncülüğünde Belediye Kapalı Düğün Salonu'nda düzenlenen dayanışma gecesi, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Gecede, Melek için umutlar birleşti, iyilik duygusu büyüdü. Duygu dolu anların yaşandığı organizasyonda gönüllüler, hayırseverler ve destek veren hemşehriler Melek'in tedavi sürecine katkı sunmak için el ele verdi. 'Birlik olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir engel, uzanamayacağımız hiçbir umut yok' anlayışıyla düzenlenen gece, Malkara'da örnek bir dayanışma tablosu ortaya koydu.

Gecenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür edilirken, etkinliğe katılım sağlayarak geceye anlam katan Malkaralı sanatçı Ahmet Merih Çelik de büyük beğeni topladı.

Dayanışma gecesine ilişkin açıklamalarda bulunan Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk, birlik ve beraberliğin gücüne vurgu yaparak, 'Birlik olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir engel yok. Melek evladımızın sağlığına kavuşacağı günlere olan inancımız tam. Bu iyilik yolculuğunda emeği geçen tüm gönüllülerimize, destek veren kıymetli hemşehrilerimize ve gecemize değer katan sanatçımıza yürekten teşekkür ediyorum. Melek'in tedavi süreci devam ediyor ve yardım kampanyamız henüz tamamlanmadı. Tüm vatandaşlarımızı bu kampanyaya destek olmaya davet ediyorum.' dedi.