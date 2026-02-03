İzmit Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla Fevziye Camii avlusunda vatandaşlara helva ikramında bulundu

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, her kandilde olduğu gibi Berat Kandilinde de Fevziye Camii avlusunda öğle namazı sonrası vatandaşlara helva ikram etti.

İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen programda Meclis Üyeleri Ayşe Fatmagül Terzi, Orhan Dönmez ve Özcan Özer, camii cemaatine ve vatandaşlara helva ikramında bulundu.

Kandilin manevi atmosferinde bir araya gelen vatandaşlar, yapılan ikram dolayısıyla İzmit Belediyesine teşekkür etti.