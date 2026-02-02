Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen Denizli Komedi Sahnesi, ünlü komedyen İlker Ayrık'ın sahne aldığı 'Gerçekler Acıdır' gösterisiyle perdelerini açtı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programı, izleyicilere unutulmaz bir kahkaha gecesi yaşattı.

Mizahın gücüyle dolu gecede salonu dolduran Denizlililer, İlker Ayrık'ın günlük yaşamdan kesitler sunan esprileriyle kahkahaya boğuldu. Gösteriye Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt ve çok sayıda davetli katıldı.

Gösteri sonunda değerlendirmelerde bulunan Başkan Çavuşoğlu, kültür ve sanat etkinliklerinin kent yaşamına katkı sunduğunu belirterek, bu tür organizasyonlarla Denizli'de sosyal hayatı canlandırmayı ve vatandaşların keyifli vakit geçirmesini amaçladıklarını ifade etti.





HAFTA BOYU KAHKAHA TUFANI SÜRECEK



9 Şubat'a dek sürecek Denizli Komedi Sahnesi kapsamında, her gün farklı bir komedyen Denizlililerle buluşacak. Festival, Türkiye'nin sevilen komedyenlerini ağırlayarak kenti bir hafta boyunca mizah ve eğlencenin merkezi haline getirecek. Festival programı şu şekilde devam edecek; 2 Şubat Yunus Yılmaz, 3 Şubat Özgür Turhan, 4 Şubat Ali Congun, 7 Şubat Miray Akovalıgil, 8 Şubat Özge Özel - Deniz Göktaş ve 9 Şubat Özlem Kosif



Festival gösterilerinin biletleri denizlikultur.com ve biletinial.com adresleri üzerinden temin edilebiliyor.