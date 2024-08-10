Hızla artan enflasyon, temel ihtiyaçları karşılamak için bütçeyi kontrollü harcamayı gerektiriyor. Bu durum da günümüzde vatandaşların indirim ve kampanyaları yakından takip etmesine neden oldu.BURSA (İGFA) - Hızla artan enflasyon, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için bütçelerini daha dikkatli kullanmak zorunda bırakıyor . Bu ekonomik zorluklar karşısında, indirim ve kampanyalar, halkın alışveriş alışkanlıklarının merkezine yerleşti. Özellikle bir özel marketin her ayın onunda gerçekleştirdiği büyük indirim, vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Marketin tüm ürünlerde yaptığı bu indirim, özellikle temel ihtiyaç ürünlerini daha uygun fiyata almak isteyen vatandaşlar için bir fırsat oluyor

Öte yandan İndirim günü sabahın erken saatlerinde markete akın eden vatandaşlar ürünler tükenmeden alabilmek için sıraya girdi.Özellikle temel gıda ürünlerine rağbet çok oldu.

Tavuk ve temizlik ürünlerinin sabah erkenden bittiğini belirten vatandaşlar, "Bu tür fırsatlar olmasa temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Sabah erkenden geliyoruz yoksa akşam burası hem daha yoğun oluyor hemde çoğu ürün bitiyor."şeklinde görüş bildirdiler.

Market yetkilileri ise indirim gününe gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını, bu tür kampanyaların artarak devam edeceğini belirtti.