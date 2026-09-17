Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış töreninde sergiledikleri performansla ilgi gören Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu öğrencileri Bengü Yeşilbaş ve Kıvanç Özgür'ü kabul etti.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılının açılışı dolayısıyla Gazi Anadolu Lisesinde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte şarkı söyleyen Ankara Güzel Sanatlar Müzik İlkokulu öğrencileri Bengü Yeşilbaş ve Kıvanç Özgür'ü makamında ağırladı.

Öğrencilere ziyarette aileleri ile okul müdürü Ali Yılmaz da eşlik etti. Bengü ve Kıvanç, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendileri için gönderilen hediyeleri de Bakan Tekin'in elinden aldı. Çocuklarla sohbet eden Bakan Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim yılında faaliyete geçen okulun kamuoyunda henüz yeterince tanınmadığını belirterek öğrencilerin sergilediği başarılı performansların okulun daha geniş kesimlerce duyulmasına ve tanınmasına da vesile olduğunu ifade etti. Çocukların eğitim hayatında mutlu olmalarına önem verdiklerini belirten Tekin, 'Her şeyden önemlisi, çocukların okula giderken mutlu olması.' dedi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Ziyarette Bengü Yeşilbaş, okulu için sözlerini yazıp bestelediği marşı Bakan Tekin için seslendirirken Kıvanç Özgür de ney dinletisi sundu.