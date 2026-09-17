1984 yılında Almanya'ya göç eden ve uzun yıllar Avrupa'da gastronomi sektöründe hizmet veren Gabriel Özmen, 36 yıllık memleket hasretine son verdi.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Doğup büyüdüğü topraklara dönen Gabriel Özmen, Mardin turizmine ve yerel ekonomiye kazandırdığı 1 milyon Avro'yu aşan yatırımla bölgenin en dikkat çekici pizza restoran projelerinden birine imza attı. Deyrulzafaran manastırına komşu oldu.

Açtığı pizza salonu ile dünyaca meşhur Deyrulzafaran manastırına komşu olan Özmen' Buraya gelen yerli yabancı turistler Deyrulzafaran manastırı seyrederek pizzalarini afiyetle yiyor.Bir yandan tarih bir yandanda doğanın güzelliği ile meşhur pizzalarimizla bulunca ortaya ayrı doğal ve lezzetli güzellikler ortaya çıkıyor. Herkesi buradaki güzellikleri görmeye ve lezzetli pizzaları tatmaya davet ediyorum.'

Almanya Lezzetleri Mardin'de Buluşuyor

Almanya'da 15 yıl boyunca pizza sektöründe edindiği tecrübeyi ve aileden gelen pizza kültürünü memleketine taşıyan Gabriel Özmen, kurduğu 'Pizzeria Gabriel' ile kapılarını lezzet tutkunlarına açtı. Toplam 5 dönümlük geniş bir alan üzerine inşa edilen tesiste; geniş bir otopark, yazlık teras alanı, modern ve hijyenik mutfak donanımları yer alıyor.

Özmen, menülerinde sundukları zengin çeşitliliği şu sözlerle özetledi: 'Almanya'daki yılların birikimini ve Fransız mutfağının özel tatlarını Mardin'e getirdik. 500 kişiyi aynı anda ağırlayabilecek kapasitemiz var. .20 farklı pizza çeşidinin yanı sıra Fransız mutfağının simge lezzetlerinden 7 farklı Kroque çeşidi bulunuyor. Menumuzun en meşhuru ve en çok tercih edileni pizzası pizzeria Gabriel pizzasidir. Sadece yatırım için gelmedim, ülkemi sevdiğim için geldim. Bölgemize bir katkımız olsun istedik. Ayrıca vejetaryen misafirlerimiz için enginar, kuşkonmaz ve gibi özel malzemelerle hazırladığımız seçeneklerimiz de mevcut.'

Turizme ve İstihdama Büyük Katkı

Mardin'in her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırladığını belirten Özmen, tesisin bölge turizmine yeni bir soluk getireceğini vurguladı. İlk etapta 20 kişiye istihdam sağladıklarını ifade eden başarılı girişimci, ilerleyen dönemde çalışan sayısını artırarak kent ekonomisine sağladıkları desteği büyütmeyi hedefliyor.