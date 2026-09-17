Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi Gelirler Müdürlüğü'nü ziyaret ederek personelle bir araya geldi.

Enver GÜLER / BURSA (İGFA ) - Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediyenin hizmet birimlerine yönelik ziyaretleri kapsamında Gelirler Müdürlüğü'nde görev yapan çalışma arkadaşlarıyla buluştu. Gerçekleştirilen ziyarette müdürlüğün yürüttüğü çalışmalar değerlendirilirken, personelin talep ve görüşleri de dinlendi.

Ziyarette ayrıca, özverili çalışmaları ve emekleriyle 'Ayın Personeli' seçilen belediye çalışanlarına başarı belgeleri takdim edildi.

Personelin gayret ve özverisinin önemine dikkat çeken Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediyesi'nin hizmet kalitesinin çalışma arkadaşlarının emeğiyle güçlendiğini belirtti.

Başkan Yılmaz, yaptığı değerlendirmede, 'Gelirler Müdürlüğü'müzde görev yapan mesai arkadaşlarımızla bir araya gelerek hem çalışmalarımızı değerlendirdik hem de emekleri, gayretleri ve özverileriyle ayın personeli seçilen çalışma arkadaşlarımıza başarı belgelerini takdim ettik. Emeğiyle Yıldırım'ımıza değer katan tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Ziyaret, personelle gerçekleştirilen görüş alışverişinin ardından sona erdi.