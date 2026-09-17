Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), fındık alımlarında üreticilerin mağduriyet yaşamaması için yeni düzenlemeler yaptı. İlçe verim ortalamaları yüzde 30 artırılırken, kotası 100 kilogramın altında kalan ilçelerde üreticilerin teslim edebileceği miktar 100 kilogram/dekara tamamlanacak.

ANKARA (İGFA) - TMO, fındık piyasasında istikrarın sağlanması ve üreticilerin pazarlama, depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kabuklu fındık alımlarını sürdürüyor.

24 Ağustos 2026'da 17 noktada başlayan alımlar, bugün itibarıyla 55 noktada ve 75 ekiple devam ediyor. TMO iş yerlerinde günlük 5 bin tonun üzerinde randevu verilirken, 4 bin tonun üzerinde fiili alım gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar yaklaşık 100 bin üretici, 205 bin ton fındık için randevu oluşturdu.

İLÇE VERİM ORTALAMALARINDA YÜZDE 30 ARTIŞ

TMO, üreticilerin en fazla tartıştığı konulardan biri olan ilçe verim ortalamalarında da yeni düzenlemeye gitti. Çotanak sayımlarına dayalı olarak belirlenen ilçe verim ortalamaları daha önce yüzde 20 artırılmıştı. TMO, yüksek verim alan üreticilerin talepleri doğrultusunda bu oranı yüzde 30'a çıkaracağını açıkladı. Bunun yanı sıra, artış sonrasında kotası 100 kilogram/dekarın altında kalan ilçelerde üreticilerin TMO'ya teslim edebileceği fındık miktarı 100 kilogram/dekara tamamlanacak.

ÇKS'ye ilçe verim ortalaması 160 kilogram/dekarın üzerinde girilmiş olan verimlerde ise ürün alımının girilen miktar kadar devam edeceği bildirildi.

VEKALETLE FINDIK TESLİM EDİLEBİLECEK

Hasat sonrasında üreticilerin bir bölümünün yaşadıkları illerden ayrılması nedeniyle yeni bir kolaylık da sağlandı. Üreticiler, ürünlerini birinci ve ikinci derece yakınlarına verecekleri vekaletnameyle TMO'ya teslim edebilecek. Böylece üreticilerin randevu ve teslimat süreçlerinde mağduriyet yaşamalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

TMO, kahverengi kokarca popülasyonundaki artış nedeniyle çürük iç fındık oranına ilişkin uygulamasını da hatırlattı. Çürük iç fındık oranı 2022'de yüzde 3'ten yüzde 5'e, 2024'te ise azami sınır olan yüzde 7'ye yükseltilmişti. TMO, bahçe bakımını düzenli yapan üreticilerin mağduriyetini azaltmak amacıyla bu düzenlemelerin yapıldığını belirtirken, çürük oranındaki daha yüksek artışların uzun süreli depolamada sağlam ürünlerin kalitesini ve ekonomik değerini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.