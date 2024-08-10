Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen hemşehri buluşmalarının ilk gününde Rumeli-Balkan rüzgârı esti. Yöresel şarkılar ve lezzetler sunuldu, etkinlikler yapıldı, Sakaryalılar Millet Bahçesi’nde buluştu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen hemşehri buluşmaları Rumeli-Balkan kültür gecesiyle başladı.

YÖRESEL STANTLAR İLGİ GÖRDÜ

Günün erken saatlerinde Millet Bahçesi’ne kurulan yöresel dernek stantlarıyla hemşeri buluşmaları gün boyu sürdü. Sakarya’da faaliyetlerini sürdüren hemşehri dernekleri tarafından kurulan stantlarda Rumeli-Balkan kültürünü yansıtan yöresel yemeklerden tatlılara, yöresel kıyafetlerden el emeği takılara kadar yüzlerce ürün vatandaşlarla buluşturuldu. Vatandaşlar yöresel lezzetleri hem tatma hem de satın alma imkânı buldu.

ALKIŞLARLA EŞLİK ETTİLER

Hemşehri buluşmaları ilk programı olan Rumeli-Balkan kültür buluşması için Millet Bahçesi’ne gelen Sakaryalılar, Balkan ezgileri ve yöresel oyunlarla dolu bir akşamı geride bıraktı. Balkan rüzgârının estiği akşamda sahne alan sanatçı Rüstem Avcı, seslendirdiği Rumeli türküleriyle katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Folklor gösterileri ve geleneksel halk oyunlarının sergilendiği akşamda vatandaşlar, Rumeli ve Balkan kültürünün zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu. Millet Bahçesi’ni dolduran vatandaşlar renkli halk oyunları gösterilerine alkışlarla eşlik etti.

MİLLET BAHÇESİ’NE DAVET

Rumeli-Balkan kültür buluşması katılımcılara keyifli anlar yaşatarak Sakarya’nın kültürel çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada “Bu tür etkinliklerle şehrimizdeki kültürel bağları güçlendirmeyi ve vatandaşlara unutulmaz deneyimler sunmayı amaçlıyoruz. Hemşehri buluşmalarının ilk programı olan Rumeli-Balkan kültür buluşmasına katılan herkese teşekkür ederiz. Hemşehri buluşmalarımız hafta sonu Karadeniz, Kafkas ve Anadolu kültür buluşmalarıyla devam edecek. Tüm hemşerilerimizi Millet Bahçesi’ne bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.