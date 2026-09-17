İçişleri Bakanlığı, jandarma koordinesinde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin hesaplarında 3,23 milyar TL'lik hareketlilik tespit edildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, 8 ilde 9 ayrı organize suç örgütüne yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 76 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Ağrı, Aydın, Çanakkale, Kırklareli, Manisa, Samsun, Sivas ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca gerçekleştirildi.

8 ilde 9 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 76 şüpheli yakalandı.



Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Ağrı, Aydın, Çanakkale, Kırklareli,: pic.twitter.com/lYMWw3bz8a — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 17, 2026

FARKLI SUÇ BAŞLIKLARI TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, yakalanan şüphelilerin faaliyet alanlarına ilişkin; Ağrı ve Samsun'da silah ve mühimmat kaçakçılığı, Kırklareli ve Çanakkale'de uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürütme, Aydın'da göçmen kaçakçılığı, Van, Sivas ve Manisa'da ise çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandırma olayları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemede, şüphelilere ait hesaplarda 3 milyar 230 milyon TL tutarında hareketlilik tespit edildiği bildirildi.